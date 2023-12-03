Husiler Kızıldeniz'de ticari gemileri vurdu! Açıklama yaptılar: İsrail bağlantılarını tespit ettik
Yemen’deki Husiler, Kızıldeniz’de iki ticari gemiyi vurdu.
İran destekli Husiler, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Babülmendep Boğazı’nda İsrail bağlantılı olduğu iddia edilen iki ticari gemiye saldırı düzenlendiği açıkladı.
Husiler açıklamasında, ilk geminin füzeyle, ikinci geminin insansız hava aracıyla hedef alındığı aktardı.
ABD'li yetkiliden açıklama geldi!
Husiler, gemilerin İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar nedeniyle vurulduğunu ifade etti.
Adı açıklanmaya ABD’li üst düzey yetkililer, gemilerin adlarının Unity Explorer ve Number Nine olduğunu belirterek, iki geminin Husilerden gelen uyarıları reddetmelerinin ardından saldırıya uğradığını söyledi.