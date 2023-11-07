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Dünya Husiler İsrail'i İHA'larla hedef aldı
Dünya

Husiler İsrail'i İHA'larla hedef aldı

Yeniakit Publisher
2023-11-07 01:33:00 -
Husiler İsrail'i İHA'larla hedef aldı

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'e İHA'larla saldırdı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, İsrail'in saldırıları durana dek askeri operasyonlara devam edeceklerini açıkladı.

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'de "hassas noktaların" insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını duyurdu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri X sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'e İha'lı Saldırı

Seri, Husilere ait Yemen Silahlı Kuvvetlerinin, işgal altındaki topraklarda İsrail'e ait hassas hedeflere çok sayıda İHA fırlattığını belirtti. Seri, operasyon sonucu, hedef alınan üsler ile havalimanlarındaki hareketin birkaç saatliğine durduğunu kaydetti.

"Operasyonlar Sürecek" Mesajı

Filistin halkına destek olmak amacıyla ve Yemen halkı ile İslam ümmetinden gelen çağrılar doğrultusunda operasyonun gerçekleştirildiğini aktaran Seri, İsrail'in saldırıları durana dek askeri operasyonların süreceğini vurguladı.

İsrail Ordusundan Açıklama Gelmedi

Husiler, daha önce de İsrail içlerine İHA fırlattıklarını duyurmuştu. İsrail ordusundan, Husilerin açıklamasına henüz cevap gelmedi.

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