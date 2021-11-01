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Dünya Husiler balistik füzeyle saldırdı
Dünya

Husiler balistik füzeyle saldırdı

İran destekli Husiler tarafından Yemen'in orta kesimlerindeki Marib ilinde bir sivil yerleşim bölgesine fırlatılan iki balistik füze nedeniyle 29 kişinin öldüğü ya da yaralandığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 05:38:00 -
Husiler balistik füzeyle saldırdı

Yemen'in orta kesimlerindeki Marib ilinde bir sivil yerleşim bölgesine İran destekli Husiler tarafından fırlatılan iki balistik füze sebebiyle 29 kişinin öldüğü ya da yaralandığı bildirildi.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran destekli Husiler, Marib ilinin güneyindeki Cevbe ilçesinin sivil yerleşim bölgesine bu kez iki balistik füzeyle saldırdı." ifadesini kullandı.

Atılan balistik füzelerin İran yapımı olduğunu aktaran İryani, ilçe dışından bölgeye göç etmek zorunda kalan ailelerle dolu el-Amud bölgesine düşen füzelerin mescide ve hadis öğretim merkezine isabet ettiğini belirtti.

İryani, aralarında kadın ve çocukların olduğu 29 sivilin öldüğünü ya da yaralandığını bildirdi.

Yemen Enformasyon Bakanı, uluslararası toplumdan Husilerin sivillere karşı günlük işlediği savaş suçlarının durdurulması için üzerine düşeni yerine getirmelerini istedi.

Husilerin aynı bölgeye 21 Ekim'deki benzeri bir saldırısında 13 kişi yaşamını yitirmişti.

Husiler, geçen şubat ayı başından bu yana, zengin petrol ve gaz yataklarına sahip olması ve Savunma Bakanlığı merkezini içinde barındırmasından dolayı Marib iline saldırılarını sürdürüyor.

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