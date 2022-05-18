Hüseyin Tatlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Hüseyin Tatlı, İbrahim Tatlıses’in kardeşi mi?

İbrahim Tatlıses’in kardeşi olan Hüseyin Tatlı’ın hayatı birçok kişi tarafından merak ediliyor. "İbrahim Tatlıses'in kardeşi olmasaydım daha iyi yerlere gelirdim" açıklaması ile hafızalarda yer edinen Hüseyin Tatlı kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Hüseyin Tatlı’ın merak edilen hayatı…

Hüseyin Tatlı kimdir?

1973 yılında dünyaya gelen Hüseyin Tatlı sekiz kardeştir, ailenin en küçüğüdür. Özellikle medyada İbrahim Tatlıses’in kardeşi olarak anılan Hüseyin Tatlı’da abisi gibi sanatçıdır. Uzun yıllar yaşantısını Ankara’da sürdürmüş ardından İstanbul’a yerleşmiştir.

1973’te Mersin’de doğmuş daha sonra abisi ünlü olduktan sonra kendilerini Urfa’ya taşıdığını anlatan Hüseyin Tatlı babasını iki yaşında iken yitirmiştir.

Ailenin en açık tenli ve tek renkli gözlü ferdi olan Tatlı, abisi İbrahim Tatlıses’in kendisine baktığında babamı hatırlıyorum dediğini belirtmiştir. Bugüne kadar iki kez evlenmiş bu evliliklerinden Asya isminde bir kızı ve Can isminde bir oğlu vardır.

2000 yılında Varlığın Yeter, 2016 yılında Bil İstedim ve Pardon isimli albümleri ile müzik piyasasındaki yerini alan Hüseyin Tatlı baba tarafından aslen Şanlıurfa’lıdır.