Hüseyin Soykan, Kardemir’e Genel Müdür olarak atandı KARDEMİR'in KAP'ta yer alan açıklamasına göre Hüseyin Soykan, şirkete genel müdür olarak atandı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Hüseyin Soykan’ın genel müdür olarak atandığını duyurdu. Fabrikanın, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, dün yapılan yönetim kurulu toplantısında Hüseyin Soykan’ın genel müdür olarak atandığı bilgisine yer verildi. Açıklamada, “Şirketimiz Yatırımlar Koordinatörü Mansur Yeke’ye verilen genel müdürlük vekaletinin kaldırılarak yatırımlar koordinatörlüğü görevine devam etmesine, şirketimiz genel müdürlük görevine Dr. Hüseyin Soykan’ın, şirketimiz işletmeler koordinatörlüğü görevine Hasan Akbulut’un atanmasına karar verilmiştir” ifadesi kullanıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.