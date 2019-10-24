Hüseyin Şahin: Benim partim AK Parti’dir
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile hareket edeceği öne sürülen eski AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, AK Parti ile yollarını ayırmadığını ve partideki yürüyüşüne devam edeceğini belirtti.24 Ekim 2019 Perşembe 15:46
Sezai Erhan yeniakit.com.tr AK Parti'den istifa ederek yeni parti çalışmalarına hız veren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, kendisiyle hareket eden eski milletvekilleri de istifa ederek AK Parti ile yollarını ayırıyorlar.
Benim partim AK Parti’dir
Davutoğlu’nun kuracağı partide adı geçen ve AK Parti’de istifa edeceği öne sürülen AK Parti 24,25 ve 26.dönem Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, yeni parti iddialarını yalanladı. Şahin, “Gidenler gitsin Reis( Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) biz bir yemin ettik ki dönmeyiz. Seninleyiz” dedi.
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