Hüseyin Kürşat Kırbıyık kimdir? Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık nereli nerede görev yaptı?

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararname ile Edirne Valisi Ekrem Canalp, Batman Valiliği'ne alınırken, Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne Valiliği'ne atandı.Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ın Resmi Gazete kararıyla Edirne Valisi olmasından sonraHüseyin Kürşat Kırbıyık kimdir?Hüseyin Kürşat Kırbıyık nereli?Hüseyin Kürşat Kırbıyık kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? soruları da internet üzerinden araştırılır oldu. İşte Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ın hayatı.

Hüseyin Kürşat Kırbıyık kimdir?

1978 yılında Konya'nın Beyşehir İlçesinde doğan Hüseyin Kürşat Kırbıyık, ilk, orta ve lise eğitimini Seydişehir'de tamamladı.Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1999 yılında mezun olan Kırbıyık, Rize'nin Güneysu ve Karaman'ın Kazım Karabekir ilçelerinde Kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu.Londra'da 6 ay eğitim alan Kırbıyık, sırasıyla Burdur Altınyayla, Kahramanmaraş Nurhak ilçelerinde Kaymakamlık, Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı ve Burdur Gölhisar Kaymakamlığı görevlerinden sonra 2013 yılında Mülkiye Müfettişliğine atandı.

Hüseyin Kürşat Kırbıyık 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Strateji Geliştirme Başkanı olarak atandı. 10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İller İdaresi Genel Müdürü olarak atanmıştır. 12 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazete atama kararlarına göre Edirne Valisi olan Hüseyin Kürşat Kırbıyık evli ve iki çocuk babasıdır.