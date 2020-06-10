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Hüseyin Engin Sarıibrahim Iğdır Valisi oldu

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim Iğdır'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı atama kararıyla vali oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 03:57:00 -
Hüseyin Engin Sarıibrahim Iğdır Valisi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 41 ilin valisi değişti. Atama kararlarına göre 18 ile yeni vali ataması yapıldı, 23 ilin valisi yer değiştirdi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Engin Sarıibrahim Iğdır'a vali olarak atandı. Kararnamede Iğdır Valisi Enver Ünlü Giresun Valisi olarak atandı.

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