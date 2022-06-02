Hüseyin Demirtaş kimdir? Kütahya müftüsü Hüseyin Demirtaş nereli?

Trabzon’un Şalpazarı İlçesi’ne bağlı Geyikli Beldesi Yeni Mahalle’de (eski ismi Geyikli Köyü Yumurcaktaş Mahallesi) Cevat Hocaefendi ve Cemile Hanımefendi’nin ilk oğlu olarak 1966 yılında, 2’si kız, 5 kardeşten en büyüğü olarak dünyaya geldi. İlköğretim okuluna başlamadan önce babasının gözetiminde 5 yaşında iken Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi. 7 yaşında hafızlığa başladı ve 9 yaşında iken hıfzını tamamladı.

Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde 1976-1979 yıllarında Ankara Müftülüğü adına Ramazan Mukabelesi okudu. İlköğretimin 3’ncü sınıfına kaydı yaptırılarak 1978 yılında Şalpazarı Merkez İlköğretim Okulu’ndan mezun oldu. 1978 yılında Vakfıkebir İmam-Hatip Lisesi’nde başladığı eğitim-öğretim hayatına Trabzon İmam-Hatip Lisesi’nde devam etti. 1982 yılında İstanbul Fatih İmam-Hatip Lisesi’nde öğrenimini sürdürdü.1985 yılında aynı okuldan mezun olup aynı yıl evlendi. 1990 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi.

Aynı yıl Ümraniye Müftülüğü’ne bağlı Hüseyinli Köyü Camii İmam-Hatipliği’ne atandı. 1 yıllık imametin ardından Ümraniye İmam-ı Azam Camii’nde Müezzin-Kayyımlık görevine devam etti. Görev esnasında Yedek Subay olarak askerliğini bitirdi. 1994 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi’ne girdi. 2,5 yıllık ihtisas eğitiminden sonra Dönem 2’ncisi olarak mezun oldu.

1995 yılında Özbekistan’da din görevlisi olarak bulundu, hatimle teravih namazı kıldırdı. 1996 yılında Giresun İli Şebinkarahisar Müftülüğü’ne atandı. 7 yıl burada hizmet verdikten sonra, 2002 yılında Sinop İli Ayancık İlçesi Müftülüğü’ne atandı.5 yıl Ayancık Müftülüğünde görev yaptı. Ekim 2007 yılında Çaycuma Müftülüğü’ne atandı. Çaycuma Müftlüğü’nde 4 yıl hizmet verdi. 12 Eylül 2011 tarihi itibarı ile Beykoz Müftülüğü’ne atandı. 08 Aralık 2016 tarihinde yayınlanan Kararname ile Kırklareli İl Müftülüğü görevine atandı.