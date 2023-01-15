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Siyaset Hüseyin Baş'tan Ali Babacan'a: Sen kim oluyorsun?
Siyaset

Hüseyin Baş'tan Ali Babacan'a: Sen kim oluyorsun?

Meral Akşener'in 6'lı masaya eklemek isteyip başarılı olamadığı Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Ali Babacan'a "Türklük" çıkışında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 19:09:00 -
Hüseyin Baş'tan Ali Babacan'a: Sen kim oluyorsun?

 Yeniakit.com.tr 

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile partisinin Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar’ın “Türklük” çıkışına sert ifadelerle tepki gösterdi.

Babacan, "Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür bir vatandaşı hissetmesi böylesine güçlü bir vatandaşlık anlayışının hâkim kılınmasıyla mümkündür. Bu kapsamda, anayasamızın 66'ncı maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" ifadelerine bir tepki de Meral Akşener'in küçük ortağı Hüseyin Baş'tan geldi.

'O Türkler seni siyaset sahnesinin dışına atar'

Babacan'a video mesajla tepki gösteren Baş, "Halkın ne istediği belli; ekonomiyi düzelt, adaleti sağla, sığınmacılardan kurtul, özgür çağdaş bir Türkiye olsun, bu kadar. Bunu vaat etmek yerine Türklüğü Anayasadan çıkarmayı vadediyorsun. Dalga mı geçiyorsun, nerede yaşıyorsun, sen kimsin Türklüğü Anayasa’dan çıkarıyorsun?" şeklinde sert ifadeler kullandıktan sonra, şöyle devam etti:

Biz Atatürk’le Türk olduk. Türk tarihinde ilk defa “Ne mutlu Türk’üm diyene” kavramını Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize kazandırdı ve bu cumhuriyetle geldi. Toplumun istekleri belli, onlara sunacağımız kavramlar belli, onlara sunacağımız projeler ortada ama sen çıkacaksın “Türklüğü Anayasa’dan çıkaracağım” diyeceksin. O Türkler seni siyaset sahnesinin dışına atar. Bu toplum bunu kati suretle kabullenemez.

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