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Siyaset Hüseyin Baş safını belli etti!
Siyaset

Hüseyin Baş safını belli etti!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dağılan 6'lı masadan sonra ilk defa açıklamada bulundu. Karamollaoğlu, "Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız. Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 19:41:00 -
Hüseyin Baş safını belli etti!

 Yeniakit.com.tr 

Kemal Kılıçdaroğlu-Meral Akşener kavgası ile krizin patlak verdiği, dağılan 6'lı masanın üyelerinden Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından ilk açıklamasını yaptı.

Karamollaoğlu, "Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız. Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

6 Mart Pazartesi günü Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplanacaklarını tekrar vurgulayan Karamollaoğlu'nun açıklaması şöyle:


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