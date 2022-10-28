Hüseyin Baş "beni de alın" diye yalvarmıştı! İlk somut adım Meral Akşener'den geldi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret etti.

BTP'li Baş, FOX TV canlı yayınında, "Beni de Millet İttifakı'na alın" diye yakarışta bulunmuştu.

Baş'ın yakarışına 6'lı masa üyelerinin tamamından olumlu cevap gelmişti.

Jet hızıyla açıklama yapmışlardı!

İYİ Parti tarafından dün yapılan açıklamada "Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır." denilmişti.

Hüseyin Baş'a ilk adım İYİ Parti'den geldi. İP'li Meral Akşener, Hüseyin Baş'ı BTP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Görüşmede Akşener’e İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu ile Genel Sekreter Uğur Poyraz eşlik etti. Hüseyin Baş'ın heyetinde ise Siyasi İşler Başkanı Fuat Şengül ile Teşkilat Başkanı Lütfullah Önder yer aldı.