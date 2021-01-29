Hüseyin Avni Aksoy kimdir? Hüseyin Avni Aksoy nerenin milletvekili?
CHP Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.Yalova ve İzmir milletvekilleri ile birlikte partisine istifasını sunan Aksoy, bir süredir gündemdeydi. Peki CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy kimdir, nereli?
CHP, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Yalova Milletvekili Özcan Özel partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.
Hüseyin Avni Aksoy kimdir?
Karabük / Safranbolu - 1956, Mustafa Kemal, Mürvet. Tıp Doktoru; İlköğrenimini köyünde, orta ve lise öğrenimini Safranbolu'da birincilikle tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.
1984 ve 1988 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında ihtisasını yaptı. 2000 yılında Karabük Tabip Odası başkanlığına seçildi. 3 dönem Tabip Odası Başkanlığı yaptı.
İyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Aksoy, evli ve 1 çocuk babasıdır.