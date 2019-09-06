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Hüseyin Akay:”Çiftçiye verilen boşa gitmez diyerek, artı 10 TL uygulamamız devam edecek”

Kayseri Şeker Fabrikası’nın bu yıl 3.

06 Eylül 2019 Cuma 13:28
Hüseyin Akay:”Çiftçiye verilen boşa gitmez diyerek, artı 10 TL uygulamamız devam edecek”

Kayseri Şeker Fabrikası’nın bu yıl 3.’sünü düzenlediği Tarla Günleri’nde konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ”Çiftçiye verilen boşa gitmez diyerek, artı 10 TL uygulamamız devam edecek” dedi.


Çiftçinin tarladaki maliyetini düşürerek verimliliği en iyi şekilde kullanmayı hedefleyen Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı Kayseri Şeker Fabrikası faaliyet alanında düzenlenen ve 2 gün sürecek olan Tarla Günlerine,5 ilden 4 alanda toplamda 16 firma katılım sağladı. Firmalar organizasyona katılan çiftçilere ürünlerini ve yenilikleri tanıttılar.


3. Tarla Günleri organizasyonuna Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Tarım İl Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, firma temsilcileri ve çiftçiler katıldı.


Açılış konuşması yapan Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Kayseri Şeker Fabrikası tarafından 3.’sü düzenlenen Tarla Günlerine gelenleri selamlayarak, bu organizasyonun verimliliği arttırmak ve bunu göstermek amacıyla yapıldığını söyledi.


Bu organizasyonla üreticinin sadece pancara değil sonraki döneme de bakması gerektiğini söyleyen Tarım İl Müdürü Mustafa Şahin, “Bu sadece fabrikamızın değil ilimizin bir başarısı. Biz dünya üzerinde geliştirilmiş olan ya da beğeniye sunulacak, arz edecek çeşitleri burada görüyoruz ve bununla beraber yeni gübre ve ya ilaçları çiftçimize tanıtarak, bununla önümüzdeki süreç içerisinde daha fazla üretim yapabilmek ve üretimde de en az maliyeti oluşturabilmektir hedefimiz. Ben bu anlamda sizleri tekrar tebrik ediyorum ve birlikte hareket etmekten de gurur duyuyorum. Buradaki üreticilerin pancara bakışını değil, ondan sonraki dönüşüne de bakmamız gerekiyor. Buradaki üretimden sonra çıkanları da hayvancılığa gönderiyoruz, süt ürünlerine gönderiyoruz ve birçok üretim alanına da burada yapılan çalışmaların sonucunda değer katmış oluyoruz” dedi.


Faaliyet alanında çok önemli ve değerli çalışmalar yaptıklarını ve Türkiye’nin her yerinden katılım talepleri geldiğini belirten Hüseyin Akay, “Gerçekten değerli ve anlamlı bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Bu kadar insan burada boşuna toplanmadı ve herkes biliyor ki, burada çok önemli işler ve değerlendirmeler yapılıyor. Bunlardan da hep birlikte yüksek fayda temin etmeye çalışıyoruz. Bunun için bizim faaliyet sahamız içerisinde bulunan 5 il dışında da çok sayıda ilden insanların talep ettiği bilgisi var. Burada yapılanlar ise çok değerli firmalar ile 4 alanda denemeler yapılıyor. Bunlar öncelikle tohum, ilaç, gübre ve sulama olmak üzere 4 tohum, 4 ilaç, 7 gübre ve 1 adet sulama sistemi firması olarak toplamda 16 tane firma burada deneme çalışmalarını yapıyor. Aynı zamanda bizim burada Ar-Ge kapsamında yapılan uygulamalı denemeler var. bunları yapmaktaki asıl amacımız, çiftçimizin gelirini nasıl arttırırız. Bunun yolu önce kalite ve verimlilikten geçiyor”dedi.


Hüseyin Akay, pancarın tonuna yapılan 300 lira zammın yanında verimliliği arttırmak gerektiğini ve araştırmalara daha fazla ilgi gösterilmesini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:


“ Geçenlerde sayın Cumhurbaşkanımız pancara ton başına 300 lira bir fiyat açıklaması yaptı. İşin doğrusu bu beklenenin en üst seviyesinde açıklandı. Çiftçilerimiz bu durumdan mutlular ve biz de sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Siz de biliyorsunuz ki iş sadece fiyat açıklamasıyla olmuyor. Bizim de verimliliğimizi arttırmamız lazım. Elde ettiğimiz pancar oranını ve şekeri arttırmamız lazım. Bunu Avrupa ile kıyasladığımız zaman maalesef yüzde 50 gerisindeyiz. Dolayısıyla onlar bizden avantajlı durumda. Bu nedenle bizim bu araştırmalara, çalışmalara ve gelişmelere çok daha fazla ilgi göstermemiz gerekiyor. Yani demek ki fiyatın yanında, kalite ve verimliliğin arttırılması ve masraf kalemlerinin düşürülmesinin bizim toplam gelirimize etki edecek unsurlar olarak değerlendirmemiz lazım. Burada yaptığımız çalışmalarla bu sonuçları elde etmeye çalışıyoruz. Hangi ilaç ve hangi gübre en doğru şekilde ve ne zaman kullanılıyor burada bunları araştırıyoruz”


Elektrik ve mazotla su çıkarttıklarını, elektriğegelen zamların çok fazla olduğunu ve damla sulamanın bu konuda hem verim hem de tasarruf açısından geleceğe ışık tutacağını belirten Başkan Akay, “Türkiye su fakiri bir ülke. Arkadaşlarımızın en fazla yakındığı konunun elektrik faturaları olduğunu görüyoruz. Bir inceleme yaptırdım ve geçen seneden bu zamana aşağı yukarı 10 aylık sürede elektrik faturalarındaki artış yüzde 60 civarında. Dolayısıyla biz suyu zaten elektrikle ve ya mazotla çıkartmak ve kullanmak durumundayız. Bunların hepsinin fiyatlarında önemli artışlar var. Salma sulama ile artık sulama olmaz ve su fakiri bir ülke istediği gibi suyu kullanamaz. Bunun bir de ürünün kalitesine ve gelişmesine etkisini göz ardı etmemek lazım. Fazla su vermek ürünü kaliteli yapmaz. Onun içinde özellikle damla sulama ile ilgili uygulamalar ve denemelerimiz oldukça geleceğe ışık tutacak. Kayseri Şeker’in kendisine özgü bir uygulaması var biliyorsunuz ki. Bu sene şekere zam gelmeden bu fiyatların altından kalkmak zor. Pancara yüzde 27 zam geldi ama şekere de bu kadar zam gelmesi lazım ki, biz bunu karşılayabilelim. Piyasada nasıl bir gelişme olacağını bilemiyoruz ama bilemesek de biz diyoruz ki bu çiftçiye verilen boşa gitmez ve artı 10 liramızı uygulamaya devam ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 13:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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