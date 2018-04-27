Hürriyet'te bir şok daha! Fikret Bila'nın da ipi çekildi!
Doğan Medya Grubu’nun, 21 Mart’ta Demirören Grubu’na satılmasının ardından Fikret Bila, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’nden istifa etti.27 Nisan 2018 Cuma 20:26
Doğan Şirketler Grubu Holding (Doğan Holding) Yönetim Kurulu, medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerini, Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ye satmıştı.
HÜRRİYET'TE İSTİFA
Doğan Medya Grubu’nun, 21 Mart’ta Demirören Grubu’na satılmasının ardından Hürriyet'in en üstündeki isim Fikret Bila istifa etti.
EMEKLİLİK İŞLEMLERİNİ TALEP ETTİ
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'ni yürüten Bila, Demirören ailesine istifa kararını ve emeklilik işlemlerinin başlatılması talebini bildirdi.
Fikret Bila, Sedat Ergin’in yerine 1 Mart 2017’de Hürriyet’in başına geçmişti.
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