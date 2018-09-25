Hürriyet'te bir ayrılık daha!

Doğan Medya Grubu'nun mart ayında Demirören Holding'e satılmasının ardından grup bünyesindeki istifa ve işten çıkarılmalar sürüyor.

Son olarak Murat Yetkin, İstanbul'da İngilizce yayınlanan Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmenliği'nden ayrıldı.

Yetkin sosyal hesabından "1 Mayıs 2011'de başladığım Hürriyet Daily News gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevimi, 1 Ekim 2018 itibarıyla, hem Demirören Grubu'nun hazırlıklarının önünü açmak, hem kendi planlarımı uygulayabilmek için, kendi isteğimle bırakıyorum. Başka zeminlerde görüşmek üzere..." açıklamasından bulundu.

YERİNE GÖKÇE AYTULU GETİRİLDİ

Murat Yetkin'den boşalan Hürriyet Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmenliğine gazete içinden Gökçe Aytulu getirildi.