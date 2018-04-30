Hürriyet'de Fikret Bila yerine getirilecek isim belli oldu!

Demirören Grubun Doğan Medya'yı satın almasının ardından işine son verilen Ahmet Hakan'dan sonra Hürriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliğine de Fikret Bila yerine Vahap Munyar getirildi.



HÜRRİYETTE YENİ DÖNEM



Bila'nın istifa etmesinin ardından gazetenin genel yayın yönetmenliği görevine ekonomi yazarı Vahap Munyar getirildi.

Hürriyet Gazetesi'nde ekonomi üzerine yazılar kaleme alan Munyar, iş dünyasında yapıcı ilişkileriyle öne çıkan bir isim.



VAHAP MUNYAR KİMDİR



1958 yılında Malatya'da doğan Vahap Munyar; ilk, orta ve lise öğrenimini Malatya'da tamamladı. 1980 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'ne bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'nu (Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi) bitirdi.