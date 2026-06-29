Hürrem Çavuş Camii Kur’an Kursu’ndan Görkemli açılış ve Hafızlık İcazet Merasimi Coşkusu

Fatih Müftülüğü himayesinde, Metin Kaçar Hocaefendi öncülüğünde “yaşayan ve yaşatan cami” özelliğiyle bilinen Hürrem Çavuş Camii, Yaz Kur’an Kursları açılışı ile Hafızlık İcazet Merasimi’ni bir araya getiren anlamlı bir programa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Manevi atmosferiyle dikkat çeken programın, büyük bir katılım ve yoğun bir coşku içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Yaz Kur’an Kurslarının başlaması dolayısıyla düzenlenecek açılış programı, aynı zamanda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler için icazet merasimi niteliği taşıyacak. Böylece hem yeni başlayan öğrenciler için bir başlangıç heyecanı yaşanacak hem de hafızlık eğitimini tamamlayan gençler emeklerinin karşılığını alacak. Fatih Müftülüğü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilecek programda, Kur’an-ı Kerim tilavetleri, ilahiler, konuşmalar ve çeşitli manevi etkinliklerin yer alacağı bildirildi.

Programın, cami cemaatinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katılımıyla geniş bir kitleye hitap etmesi bekleniyor. “Yaşayan ve yaşatan cami” anlayışıyla sosyal ve dini faaliyetlerin merkezinde yer alan Hürrem Çavuş Camii, sadece ibadet mekânı olmanın ötesinde eğitim, kültür ve manevi gelişim alanı olarak da öne çıkıyor. Yaz Kur’an Kursları ile birlikte çocukların ve gençlerin cami ortamıyla erken yaşta tanışması, dini eğitimlerini sağlam bir temel üzerinde almaları hedefleniyor. Program kapsamında ayrıca ilahi sanatçısı Celal Karatüre ve ekibinin de sahne alacağı bildirilirken, seslendirecekleri ilahilerle geceye ayrı bir manevi renk katacak.

Katılımcıların duygusal ve manevi anlar yaşayacağı etkinlikte, hafızlık icazet alan öğrencilerin sahneye çıkarak belgelerini alması bekleniyor. Metin Kaçar Hocaefendi ü, bu tür programların hem gençlerin motivasyonunu artırdığını hem de cami merkezli eğitim anlayışını güçlendirdiğini belirterek, toplumun her kesimini bu anlamlı buluşmaya davet etti. Hürrem Çavuş Camii’nde düzenlenecek bu özel programın hem Yaz Kur’an Kursları’nın başlangıcına hem de hafızlık geleneğinin yaşatılmasına önemli bir katkı sunması bekleniyor.