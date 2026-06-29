İzmir'de yangın çıktı! Alevler sahile kadar ulaştı!

HAVADAN VE KARADAN MÜCADELE SÜRÜYOR İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için 4 uçak, 5 helikopter, 23 arazöz ve 2 dozerle havadan ve karadan yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekipler, alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek ve yangını söndürmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. SAHİL BÖLGESİNE KADAR GELDİ Dikili'den gelen görüntülerde alevlerin gittikçe yayıldığı ve denize giren vatandaşların olduğu bölgeye kadar ulaştığı görüldü.