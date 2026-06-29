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İzmir'de yangın çıktı! Alevler sahile kadar ulaştı!

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IHA Giriş Tarihi:

İzmir'de yangın çıktı! Alevler sahile kadar ulaştı!

İzmir'in Dikili ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve makilik alana sıçrayan yangın, sahil bölgelerine kadar ilerledi.

#1
Foto - İzmir'de yangın çıktı! Alevler sahile kadar ulaştı!

Yaz geldi, sıcaklıklar etkisini gösterdi. Yaz aylarının gelişiyle beraber orman yangınları da başladı. Vatandaşların çok dikkati olması, yangına sebebiyet verecek her türlü durumda kaçınması gerekiyor.

#2
Foto - İzmir'de yangın çıktı! Alevler sahile kadar ulaştı!

Ancak bazı dikkatsizlikler yangına neden oluyor. Bugün İzmir Dikili'de yangın çıktı.

#3
Foto - İzmir'de yangın çıktı! Alevler sahile kadar ulaştı!

TARIM ARAZİSİNDE ÇIKTI Yangın, öğle saatlerinde Dikili ilçesi Yaylayurt Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıktı.

#4
Foto - İzmir'de yangın çıktı! Alevler sahile kadar ulaştı!

ALEVLER MAKİLİK ALANA SIÇRADI Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki makilik alana sıçradı.

#5
Foto - İzmir'de yangın çıktı! Alevler sahile kadar ulaştı!

HAVADAN VE KARADAN MÜCADELE SÜRÜYOR İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için 4 uçak, 5 helikopter, 23 arazöz ve 2 dozerle havadan ve karadan yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekipler, alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek ve yangını söndürmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. SAHİL BÖLGESİNE KADAR GELDİ Dikili'den gelen görüntülerde alevlerin gittikçe yayıldığı ve denize giren vatandaşların olduğu bölgeye kadar ulaştığı görüldü.

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