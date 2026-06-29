Kahve hem beyni hem bağırsakları güçlendiriyor

Çalışmanın başyazarı Prof. John Cryan, New York merkezli Newsweek’e verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: Çoğu araştırma sadece kafein üzerine yoğunlaşıyordu. Biz kahvenin tamamının mikrobiyom, metabolizma, mod ve bilişsel fonksiyonlar üzerindeki etkisini anlamak istedik. En büyük sürpriz, kafeinsiz kahvenin de neredeyse aynı faydaları sağlaması oldu. Bu da gösteriyor ki kafein hikâyenin sadece bir parçası. Polifenoller gibi diğer bileşenler beyin-bağırsak eksenini şekillendirmede çok daha büyük rol oynuyor. Cryan, çalışmanın sonuçlarını şöyle özetliyor: Bulgularımız, kahvenin mikrobiyom ve nörolojik tepkiler üzerindeki etkisini ve uzun vadeli sağlıklı mikrobiyom faydalarını gösteriyor. Kahve, mikropların kolektif davranışını ve ürettikleri metabolitleri değiştirebiliyor. Sağlıklı bir diyetin parçası olarak kahve, sindirim dengesini desteklemek için kullanılabilir.