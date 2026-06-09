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Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın maestrosu için kapıya dayanacak! Meğer sanıldığından kolaymış: İşte salatalıkların çürümesini engelleyen yöntem! Şok üstüne şok: Galatasaray'a red! Fenerbahçe için mi? Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: İslam her türlü şiddeti reddeder Siyonist bakanın siber arsızlığı elinde patladı! İtalya'dan eli kanlı faşist Ben-Gvir'e soruşturma açıldı Fiyatlar yüzde 100 zamlandı 'Mantıkla açıklanamaz, bahane oldu' Milyonlarca gurbetçi gün sayıyor! Anavatana akın başladı… Yabancı adaylar reddedildi ve tüm oklar artık Kocaman efsanede...
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Foto - Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: İslam her türlü şiddeti reddeder

Arpaguş, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de katıldığı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu 19. Toplantısı'nda konuştu. İslam'a göre insanın eşref-i mahlukat olduğunu söyleyen Arpaguş, bu açıdan herhangi bir cinsiyet ayrımı bulunmaksızın tüm insanların aynı değere sahip olduğunu vurguladı.

#2
Foto - Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: İslam her türlü şiddeti reddeder

Küresel bir sorun haline gelen şiddetin, din, dil, ırk ve cinsiyet gözetmeksizin bütün insanlığı tehdit edecek boyuta ulaştığına dikkati çeken Arpaguş, şiddet sarmalından en çok çocuklar ve kadınların etkilendiğini dile getirdi. Kadınların cinsiyet üzerinden ayrımcılığa tabi tutulmasının insanlık dışı bir tutum olduğunu belirten Arpaguş, "Hangi sebeple ve kim tarafından yapılırsa yapılsın, kadının onurunu rencide etmek ve ona yaşama hakkını bile çok görmek bariz bir cahiliye adetidir. Bu durum, insan onuruyla bağdaşmayan bir zihniyet bozukluğunun ve hastalıklı bir ruh halinin göstergesidir. Yüce dinimiz İslam, ister kadın ister erkek olsun herhangi bir insanın onurunu örseleyen ve şiddeti normalleştiren her türlü düşünce, anlayış ve yaklaşımı reddetmiştir. Özellikle kadına yönelik değersizleştirici söylem ve davranışları kesin bir dille yasaklamıştır." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: İslam her türlü şiddeti reddeder

KADIN İLE ERKEĞİ AYRIŞTIRMAMAYA VE ÖTEKİLEŞTİRMEMEYE ÖZEN GÖSTERMEK ZORUNDAYIZ: İslam'ın, ailenin temeline sevgi, şefkat, adalet ve merhamet gibi değerleri yerleştirdiğini, aile içerisindeki ilişkilerin emanet bilinciyle, hakkaniyet ekseninde sürdürülmesini istediğini aktaran Arpaguş, şöyle devam etti: "Bugün ne yazık ki aile kurumunu itibarsızlaştıran ve kadının hakkını savunmak adına kategorik olarak erkeği ötekileştiren sığ bir yaklaşıma şahit oluyoruz. Bu bağlamda çeşitli medya araçları üzerinden yapılan özensiz yayınlar, aile içi şiddet meselesinin makul ve gerçekçi bir çözüme kavuşturulmasını daha da zorlaştırmaktadır. Esasen insanı ayrıştıran bu yaklaşım, toplumsal psikolojide ciddi bir tahribata da sebep olmaktadır. Dolayısıyla kadını ikinci sınıf addeden, onun onurunu inciten ve ona her türlü baskıyı, zulmü ve şiddeti reva gören anlayışlara karşı kararlı bir şekilde mücadele ederken, kadın ile erkeği ayrıştırmamaya ve ötekileştirmemeye de özen göstermek zorundayız." Kadın ve erkeğin birbirinin rakibi değil, bilakis birbirini tamamlayan, destekleyen ve güçlendiren iki ana unsur olduğunu vurgulayan Arpaguş, önceliğin kadınıyla, erkeğiyle, ebeveyniyle, çocuğuyla ve diğer tüm unsurlarıyla bir bütünlük içinde aileyi güçlendirmek olması gerektiğini söyledi.

#4
Foto - Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: İslam her türlü şiddeti reddeder

PERSONELİMİZ İÇİN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KONULU EĞİTİMLER DÜZENLİYORUZ: Ülke genelinde aile ve dini rehberlik merkezleri ve bürolarında milletin aile huzuruna rehberlik ettiklerini belirten Arpaguş, şunları kaydetti: "Aile ve dini rehberlik bürolarında görev yapan personelimiz için kadına yönelik şiddetle mücadele konulu eğitimler düzenliyoruz. Bununla birlikte yıl boyunca konferans, seminer, çalıştay ve istişare toplantıları yaparak farkındalığı canlı tutmaya çalışıyoruz. 2025'te gerçekleştirilen hizmet içi eğitim programlarına toplam 2 bin 364 personelimiz katılmıştır. Diyanet Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen ihtisas ve mesleki eğitim programlarında, 19 akademi merkezinde eğitim gören aday din görevlilerine eğitimler veriyoruz." Baba Okulu Projesi kapsamında 81 ilde baba ve baba adaylarına yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde "ailede merhametin mimarı olarak baba" modülü çerçevesinde İslam'ın şiddeti reddeden yaklaşımını anlattıklarını ifade eden Arpaguş, "Başkanlığımız ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında kadın konukevlerinde manevi destek hizmetleri vermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 2025 sonu itibarıyla 70 ilde görev yapan 141 personel tarafından toplam 2 bin 412 faaliyet gerçekleştirilmiş ve 9 bin 925 kişiye ulaşılmıştır." bilgisini verdi.

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