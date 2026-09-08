Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri 4 ayın en düşük seviyesinde!

Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin Mayıs ayından bu yana en düşük seviyede olduğu bildirildi.

Pazartesi günü açıklanan deniz taşımacılığı verilerine göre, ABD ve İran'ın tankerlere yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçen yük gemilerinin sayısı son 10 günde günlük ortalama 10'a gerileyerek mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye indi.

Analiz şirketi Kpler'in verilerine göre, 10 günlük hareketli ortalama pazar günü 10 oldu. Bu sayı cuma günü 15'in üzerinde, cumartesi günü ise yaklaşık 13'tü.

Cumartesi günü boğazdan yalnızca iki gemi geçerken, pazar günü çoğunlukla İran güzergahını kullanan altı gemi geçiş yaptı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları'nın bölgedeki ABD savaş gemilerine yönelik saldırılarının ardından, cumartesi günü aralarında İran'ın başlıca petrol ihracat merkezi Hark Adası açıklarında bulunan bir tankerin de yer aldığı üç İran petrol tankerini vurduğunu açıklamıştı.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ise misilleme olarak cumartesi günü boğazdaki izinsiz güzergahlarda seyreden üç petrol tankerini ve diğer bölgelerde ABD'ye ait üç gemiyi daha hedef aldığını bildirmişti.

Denizcilik istihbarat şirketi Marisks, yayımladığı notta üç İran tankerinin Downy, Stark I ve Noxen olarak da bilinen Kylo olduğunu belirtti.

Marisks, cumartesi günkü saldırıların "denizdeki çatışmada büyük bir tırmanış" anlamına geldiğini bildirdi.

Şirket, "Ticari tankerler artık bilinçli olarak karşılıklı ekonomik baskı araçları olarak kullanılıyor. Bu durum, askeri çatışma ile ticari deniz taşımacılığı arasındaki önceki ayrımı önemli ölçüde zayıflatıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Marisks, "Bu nedenle risk, İran'a ait veya İran bağlantılı tonaj için aşırı, Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi genelinde ABD bağlantılı veya ABD refakatindeki gemiler için ise kayda değer ölçüde yüksek olarak değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), haftalık raporunda, 6 Temmuz'dan bu yana Hürmüz Boğazı'nda ve çevresinde faaliyet gösteren gemilerin hasar görmesine yol açan 27 mühimmat isabeti olayı yaşandığını bildirdi.

Kpler verilerine göre pazar günü, bir çok büyük ham petrol tankeri (VLCC) ile metal, tahıl veya yağlı tohum yüklü üç dökme yük gemisi boğaza giriş yaptı.

LSEG verileri, bir Suudi limanından rafine petrol ürünleri yükleyen bir tankerin boğazdan çıkmaya çalıştığını ancak geri çevrildiğini gösterdi.

Kpler verilerine göre çarşamba gününden bu yana boğazdan çıkış yapan hiçbir VLCC bulunmuyor.

Kaynak: Mepa News