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Dünya Hürmüz Boğazı'nda gerilim: İran, Katar tankerini vurdu
Dünya

Hürmüz Boğazı'nda gerilim: İran, Katar tankerini vurdu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Hürmüz Boğazı'nda gerilim: İran, Katar tankerini vurdu

Katar, "Er-Rukeyyat" adlı petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında seyir halindeyken hedef alındığını duyurdu. Doha yönetimi olaydan İran'ı sorumlu tutarken, Tahran kaynakları ise geminin uyarıları dikkate almadığı için vurulduğunu öne sürdü. Saldırı iddiası, küresel enerji güvenliği endişelerini yeniden gündeme getirdi.

Katar, Er-Rukeyyat adlı petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında seyir halindeyken vurulduğunu duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından olaya tepki gösterdi.

Ensari, "Er-Rukeyyat'ın Hürmüz Boğazı yakınlarından geçişi sırasında hedef alınması, uluslararası seyrüsefer ve küresel enerji arzı güvenliğine yönelik kabul edilemez bir saldırı, uluslararası hukukun ağır ve açık bir ihlalidir." ifadesini kullandı.

Saldırıdan İran'ı sorumlu tutan Katarlı sözcü, şunları kaydetti:

"İran İslam Cumhuriyeti'nden, bölge güvenliğini etkileyen veya uluslararası seyrüsefer güvenliğini tehdit eden tüm uygulamaları derhal durdurmasını; dar hesaplara hizmet etmek uğruna küresel enerji arzını ve bölge ülkelerinin kaynaklarını tehlikeye atmaktan vazgeçmesini talep ediyor ve bu saldırı ile bundan doğabilecek hukuki sonuçlardan İran'ı sorumlu tutuyoruz."

İran devlet televizyonu ismi açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İran donanmasının Hürmüz Boğazı yakınlarında "uyarıları dikkate almayan" bir petrol tankerini vurduğunu bildirmişti.

Haberde, Katar'a ait "Al-Rekayyat" gemisinin "ABD Donanması desteğiyle Hürmüz Boğazı'ndaki Umman rotasından geçmeyi planladığını ancak tekrarlanan uyarıları görmezden geldikten sonra hedef alındığı" belirtilmişti.

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