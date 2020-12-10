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Aktüel Hürmetçi Sazlığı'nın "manda çobanı" AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Hürmetçi Sazlığı'nın "manda çobanı" AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 12:43:38 -
Hürmetçi Sazlığı'nın "manda çobanı" AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'nda manda çobanlığı yapan Murat Baykara, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Karpuzsekisi, Hürmetçi ve Dokuzpınar mahallesi sakinlerinin başlıca geçim kaynakları arasındaki mandaların "atlı çobanı" olarak bilinen Baykara, oylamadaki fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Yaşam kategorisinde kendisinin de içinde yer aldığı "Hürmetçi Sazlığı'nda Gün Batarken" isimli fotoğrafa oy veren Baykara, haber kategorisinde Mustafa Çavuş'un "Tır Dorsesinde Umuda Yolculuk", spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları" fotoğraflarını oyladı.

Baykara seçkideki bütün fotoğrafları beğendiğini söyledi.

Kendisinin de bulunduğu bir fotoğrafın seçkide yer almasının mutluluğunu yaşadığını belirten Baykara, "Bu, hem benim hem de memleketim için çok güzel bir şey. İnşallah yeteri kadar oy alıp dereceye girer." diye konuştu.

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