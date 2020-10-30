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Aktüel Hurma kutularında 50 kilogram eroin ele geçirildi
Aktüel

Hurma kutularında 50 kilogram eroin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 10:59:54 -
Hurma kutularında 50 kilogram eroin ele geçirildi

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekiplerince hurma kutularında 50 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekiplerince Esendere Gümrük Kapısı'nda araçlar, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde risk analizine tabi tutuldu.

İran'dan Türkiye'ye gelecek hurma yüklü bir tır da riskli olarak değerlendirildi.

Tırın gümrük kapısına gelişiyle harekete geçen gümrük muhafaza ekipleri, aracı x-ray taramasına sevk etti ve şüpheli yoğunluğa rastlandı.

Araç, arama hangarına alınarak yükü boşaltılırken, narkotik dedektör köpeklerle tırda arama yapıldı. Köpeklerin tepki vermesi üzerine tırdaki hurma kutuları açılarak arandı. Hurma kutularının 2 bölüme ayrıldığı, üstteki bölüme şeffaf hurma paketleri konulduğu ancak kutuların altında oluşturulan kapalı bölmeye uyuşturucu paketleri gizlendiği tespit edildi.

Hurma kutularının içerisinde 115 paket içerisinde 50 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı ve araca el konuldu.

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