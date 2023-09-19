Hurma hasadı beklenenden erken başladı

İklim değişikliği Ürdün'de hurma üretimini tehdit ediyor.

Ürdün'de çiftçiler, genellikle eylül ayının ortalarında yaptıkları hurma hasadını, iklim değişikliği nedeniyle bu yıl erkene almak zorunda kaldı. Ülkede yetiştirilen "Medjool" ve "Barhi" olmak üzere 15 hurma çeşidi, küresel pazarlarda güçlü bir rakip haline geldi. Yüksek sıcaklık ile özel iklim koşullarının gerektiği hurma için Ürdün Vadisi'ndeki Kuzey ve Güney Ağvar bölgesi, ideal yerlerden biri olarak kabul ediliyor.