HÜRJET'in performansı için ilk açıklama: Kritik gelişme Türkiye'ye duyuruldu! HÜRJET Afterburner çalıştırdı

Türkiye’nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET, afterburner ve pas geçme testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Projede önemli bir aşama geçildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET Jet Tekamül ve Hafif Taarruz Uçağı, afterburner ve pas geçme testlerini başarıyla tamamladı. Öte yandan testler sırasında HÜRJET’te, ilk kez aynı anda çift pilot bulunduğu görüldü.

TUSAŞ’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, HÜRJET’in çift kokpitli, yüksek takat performans testlerine devam ettiği vurgulandı.

Afterburner, savaş uçaklarının jet motorları üzerinde bulunan özel bir sistem olarak biliniyor. Bu sistem, uçak hızını anında artırmak ve hızlı manevralar yapabilmek için kullanılıyor. Yakıt sarfiyatını arttırsa da afterburner, savaş uçaklarının ani hız ihtiyaçlarına cevap vermek ve manevra kabiliyeti kazandırmak için kritik bir bileşen olarak tanımlanıyor.

Yüksek takat performans testlerine devam eden HÜRJET’in, bu testlerin de tamamlanmasının ardından çeşitli senaryolara göre hazırlanmış kapsamlı manevra testlerine başlayacağı öngörülüyor. HÜRJET test pilotları, HÜRJET’in jet eğitim görevlerinde kullanılabilmesi amacıyla kalibre edilmesinde etkin rol oynuyorlar.

HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Projesi

TUSAŞ, eğitim uçağı/sistem üretimi ve tasarımında sahip olduğu maliyet etkin bilgi ve tecrübeyi kullanarak pazarda ortaya çıkan potansiyele yönelik HÜRJET Programını başlattı.

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HÜRJET ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan T-38 uçakları ile akrobasi gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine geçecek olan yeni nesil jet eğitim uçağının tasarlanması, üretilmesi, kalifikasyon ve sertifikasyon faaliyetlerinin tamamlanması hedefleniyor.

roje kapsamında sertifikasyon faaliyetlerinin 2025 yılı sonu itibarıyla tamamlanarak jet eğitim uçağı varyantının kullanıma sunulması da bu hedefler arasında yer alıyor.

Üzerinde çalışılması planlanan konfigürasyonlar; Harbe Hazırlığa Geçiş Eğitimi, Hafif Taarruz (Yakın Hava Desteği), Eğitimlerde Karşıt Kuvvet Görevi, Hava Devriyesi (Silahlı ve Silahsız), Akrobatik Gösteri Uçağı, Uçak Gemisi Uyumlu Uçak olarak belirtiliyor.

savunmasanayist'in duyurusu: Proje kapsamında iki adet prototip uçabilir uçak ile test faaliyetlerinde kullanılmak üzere bir adet statik ve bir adet yorulma test uçağı üretilmesi planlanıyor.

HÜRJET Teknik Özellikler

Kanat Açıklığı 9,5 m

Uzunluk 13,6 m

Yükseklik 5,1 m

Kanat Alanı 35 m^2

İtki 17.600 lb

Azami Hız 1,4 Mach

Servis Tavanı 45.000 ft

G Limiti +8 G/-3 G

Menzil 2222 km

Yük Kapasitesi 2721 kg