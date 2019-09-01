Hurdalık alanda çıkan yangın kumaş fabrikasına sıçramak üzereyken söndürüldü Bursa’nın Yıldırım ilçesinde hurdalık alanda yangın çıktı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde hurdalık alanda yangın çıktı. Yan binada bulunan kumaş fabrikasına sıçramak üzere olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Yangın Bursa’nın Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Mohammed T.’ye ait hurdalık alanda belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kısa sürede büyüyen yangın yan binada bulunan kumaş fabrikasına sıçramak üzereyken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Polis ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

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