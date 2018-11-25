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Hurdacıdan çaldığı aküleri, aynı hurdacıya satan hırsız yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda, akü hırsızlığı yapan bir şahıs yakalandı.

25 Kasım 2018 Pazar 14:52
Hurdacıdan çaldığı aküleri, aynı hurdacıya satan hırsız yakalandı

Kahramanmaraş'ta farklı tarihlerde akü hırsızlığı yapan Hüseyin G. (24) polisin çalışmasıyla yakalandı. Hüseyin G.'nin bir hurdacıdan çaldığı aküleri, yine aynı hurdacıya sattığı ortaya çıktı. 

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde iş yerlerinden ve traktörlerden akülerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin, 'hırsızlık' suçundan 15 kaydı bulunan Hüseyin G. olduğunu belirledi. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameraları ile Mobese kayıtlarını inceleyen ekipler, Hüseyin G.'yi yakaladı. Suçunu itiraf eden Hüseyin G., bir hurdacıdan çaldığı aküleri de yine ayrı hurdacıya sattığını itiraf etti.

Emniyetteki sorgusunun ardından Hüseyin G., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 14:52
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