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Hurda teşviki devam ediyor

Üst limiti 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılan hurda araç teşviki devam ediyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:19
Hurda teşviki devam ediyor

Otomobillerde uygulanan 15 puanlık ÖTV indiriminin 30 Haziran’da sona ermesine rağmen üst limiti 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılan hurda araç teşviki devam ediyor. Yeni kanunla vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan sıfır araçlar için hurda teşvikinde ÖTV indirimi 15 bin lira olarak uygulanıyor. 70 bin-120 bin lira aralığındaki sıfır araçlar için ÖTV indirim tutarı ise 12 bin lira.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:19
  1. ÖTV indirimi
  2. hurda araç teşviki

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