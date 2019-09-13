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Hurda araç teşviğiyle filolar yenilendi, kiralamalar arttı

Hurda araç teşviğindeki ÖTV indirimiyle filolarını yenileme fırsatı yakalayan otomotiv kiralama firmaları, Ekim ayına kadar hareketlilik bekliyor.

13 Eylül 2019 Cuma 14:56
Hurda araç teşviğiyle filolar yenilendi, kiralamalar arttı

Hurda araç teşviğindeki ÖTV indirimiyle filolarını yenileme fırsatı yakalayan otomotiv kiralama firmaları, Ekim ayına kadar hareketlilik bekliyor.


Araç kiralama sektöründe hareketlilik yaşanıyor. Hurda araç teşviğiyle getirilen ÖTV indirimleriyle filolarını yenileyen araç kiralama şirketleri, var olan hareketliliğin süreceğini tahmin ediyor.


Konuyla ilgili görüş veren Europcar Genel Müdürü ve ASF Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, 2019’un ilk 5 ayının otomotiv kiralama sektörü için durgun geçmesine rağmen, bu dönemde sıfır otomotiv satışlarına uygulanan ÖTV ve hurda indirimi teşvikleriyle kiralama sektörünün, filolarını yenileme fırsatı bulduğunu kaydetti. Bu sayede otomotiv kiralama firmalarının düşük operasyon maliyetleri yakalamasını sağladığını dile getiren Fidan, “Bununla beraber Mart ayından itibaren Türkiye’ye gelen turistlerin artmasıyla kiralama hacmimiz beklediğimizden önce hareketlendi. Ramazan Bayramı’nın etkisi ve okulların kapanmasıyla sektör geçtiğimiz senelerdeki yoğunluğunu yakaladı. Temmuz ve Ağustos ayları ise kiralama sektörü açısından oldukça yoğun geçti diyebiliriz” sözlerini kullandı.


“Daha az araçla aynı cirolar yakalandı”


2019 yılındaki araç kiralama sektörünü değerlendiren Fidan, “Bu sene, geçen seneye kıyasla aynı ciroları daha az arabayla yakaladığımızı söyleyebiliriz. 2018 Ağustos’tan bu yana hissedilen ekonomik durgunluk kiralama şirketlerinin filolarını küçültmesine sebep oldu. Daralan arz ile fiyatlar artmaya başladı. Fiyatlar uzun bir aradan sonra maliyetlerin üzerine çıktı” dedi.


“Ekim’e kadar hareketlilik sürecek”


Ekim ayına kadar özellikle yabancı turist yoğunluğunun devam edeceğini öngördüklerini kaydeden Fidan, Eylül ayından sonra okulların da açılmasından dolayı iç piyasada bir durgunluk yaşanabileceğini söyledi. Fidan, ekonomik istikrarın sağlanması koşuluyla sonbahar döneminde iç piyasadaki talebin kurumsal müşterilerin etkisiyle artmasını beklediklerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:56
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