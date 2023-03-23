Hünkar beğendi nasıl yapılır? Tam ölçülü hünkar beğendi tarifi:
İftar sofrasınız için etli bir yemek arıyorsanız; mutlaka listenize hünkar beğendiyi ekleyin.
Dengeli bir iftar sofrasında proteine yer vermenin önemi uzmanlarca ifade ediliyor. Bu sebeple etli bir yemek hazırlamak isteyenler saray mutfağına dayanan hünkar beğendinin nasıl hazırlandığını merak ediyor. İşte, tam ölçülü hünkar beğendi tarifi....
Malzemeler:
200 gram kuşbaşı et
1 adet domates
1 adet biber
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1 yemek kaşığı salça
Sıvı yağ
Tuz
Karabiber
2 su bardağı su
Beğendi için:
3 adet patlıcan
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı süt
Patlıcanları yıkayıp üzerine delikler açarak fırında közlenmeye bırakın.
Patlıcanların kabuklarını soyup doğrayın.
Bir tavaya sıvı yağ ve eti alıp kavurun.
Etin içerisine soğan ve biberi ekleyip kavurun.
Domates ve salçayı da ilave edip kavurun.
Yaklaşık 2 bardak sıcak su ekleyip etleri pişmeye bırakın.
Etler pişince baharatları ilave edebilirsiniz.
Bir tavaya tereyağını alıp unu kavurun ardından süt ekleyin.
Sütün içerisine patlıcan, tuz ve karabiber ekleyin. Şayet süt az gelirse ilave edebilirsiniz.
Servis aşamasında tabağa önce beğendi ardından da eti yerleştirin.
Afiyet olsun.