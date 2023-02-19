Hülya Koçyiğit'ten flaş deprem açıklaması! Röportaj verdi...
Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, Türkiye Tek Yürek ortak yayını hakkında konuştu. Hülya Koçyiğit, "Devlet-millet el ele yaralarımızı saracağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.
Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, Türkiye Tek Yürek ortak yayını hakkında konuştu. Hülya Koçyiğit, "Devlet-millet el ele yaralarımızı saracağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.
Sanatçı Hülya Koçyiğit, Türkiye Tek Yürek kampanyasında yaşanan büyük dayanışma hakkında konuştu. Sabah'a röportaj veren Hülya Koçyiğit, ortak yayın ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Böylesine yüce gönüllü, asil bir milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Büyük deprem felaketinde acı, keder ve yardımlaşmada tek yürek olmayı bildik. Kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz ama devlet-millet el ele yaralarımızı saracağımıza bütün kalbimle inanıyorum."