  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hülya Koçyiğit'ten flaş deprem açıklaması! Röportaj verdi...
Aktüel

Hülya Koçyiğit'ten flaş deprem açıklaması! Röportaj verdi...

Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, Türkiye Tek Yürek ortak yayını hakkında konuştu. Hülya Koçyiğit, "Devlet-millet el ele yaralarımızı saracağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 20:24:00 -
Hülya Koçyiğit'ten flaş deprem açıklaması! Röportaj verdi...

Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, Türkiye Tek Yürek ortak yayını hakkında konuştu. Hülya Koçyiğit, "Devlet-millet el ele yaralarımızı saracağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.

Sanatçı Hülya Koçyiğit, Türkiye Tek Yürek kampanyasında yaşanan büyük dayanışma hakkında konuştu. Sabah'a röportaj veren Hülya Koçyiğit, ortak yayın ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Böylesine yüce gönüllü, asil bir milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Büyük deprem felaketinde acı, keder ve yardımlaşmada tek yürek olmayı bildik. Kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz ama devlet-millet el ele yaralarımızı saracağımıza bütün kalbimle inanıyorum."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23