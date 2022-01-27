Hülya Koçyiğit neden hedefte? 'Sadece sizin gibiler sanatçı zaten'

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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fatma Girik'in İstanbul için planlanan cenaze töreni sona erdi. Girik'in cenazesi, yarın Bodrum'da düzenlenecek etkinliklerin ardından toprağa verilecek.

Hülya Koçyiğit, Girik için Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen törende konuştu. Koçyiğit konuşmasında, "Farklı siyasi kulvarlarda gibi görünsek de..." ifadelerini kullanarak Girik ile aynı dünya görüşünde olmadıklarını hatırlattı. Hülya Koçyiğit için, törende kullandığı ifadeleri sebebi ile linç kampanyası başlatıldı.

Yaşananları Twitter hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, muhalefetin gerçek yüzünü ortaya koydu.

Sirene, şunları söyledi:

İktidarı destekliyor diye uçan sineği bile ötekileştiren, linç eden, Hülya Koçyiğit'e öfkelerinden Yeşilçam'ın 4 yapraklı yoncasını 3'e indiren güruh, Fazıl Say'ın "kraldan çok kralcı" tutumuna yöneltilen tepkilere çok içerlemiş. Sadece sizin gibi düşünenler 'sanatçı' zaten.