İzmir’de meydana gelen 4.1 ve 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Habertürk sunucusu Hülya Hökenek, Deprem Bilimci Ahmet Ercan'ı yayına bağlayarak İzmir'de üst üste yaşanan depremleri sordu.Deprem Bilimci Ahmet Ercan, önemli uyarılarda bulunarak "İzmir'in büyükşehri ve yerel yönetimler ne yazık ki kentsel dönüşüme aykırı olarak, bana göre kent suçu işleyerek İzmir'in beslenme alanları olan Karşıkaya, Çiğli, Bostanlı, Mavişehir, Menemen ve aynı zamanda Bayraklı ve Bornova kesimlerini yapılaşmaya açmışlardır. Bu kente karşı işlenen bir suçtur açıkça söyleyeyim." dedi. Hülya Hökenek, CHP'li İzmir Belediyesi eleştirilmeye başladığı anda araya girdi ve "Uyarılarınız anlaşıldı" diyerek eleştirilerin yayına yansımasını engelledi. Peki Hülya Hökenek kimdir nerelidir?

Hülya Hökenek kimdir?

Hülya Hökenek, Habertürk TV’de “Enine Boyuna” programının moderatörlüğünü yapmaktadır. Hülya Hökenek, 1978 yılında Şırnak Cizre’de dünyaya geldi. Eğitim hayatına Cizre’de başladı. Liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavlarını kazanarak İstanbul’a geldi. Burada İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümünü kazandı. Üniversitenin ilk yıllarında gazeteci ve televizyoncu Fatih Altaylı ile tanışması kariyeri şekillenmeye başladı. Akademi İstanbul’da eğitim aldı. Hülya Hökenek, üniversiteden mezun olduktan sonra Fatih Altaylı’nın yanında Kanal D’de çalışma hayatına başlayarak Teke Tek programında muhabirlik yapmıştır. Fatih Altaylı ile beraber 1997 yılında Beyrut’ta giden Hülya Hökenek, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan yakalanmadan önce son röportajı yaptılar, daha sonra Erbil’de Mesut Barzani ile de röportaj yaptı. KanalTürk televizyonunda Ana Haber Bülteni’ni sunmaya başladı. Kanal Türk’te 8 ay kadar Ana Haber Bülteni sunduktan sonra TRT’ye geçen Hülya Hökenek, TRT Haber televizyon kanalında haber sunmaya başladı. 7 yıl boyunda TRT Haber kanalında haber spikerliği ve programcılığı yaptı. 2018 yılında Habertürk TV ekranlarında görev almaya başladı.

Hülya Hökenek nelerde çalıştı?

Habertürk Tv

TRT Haber TV

KanalTürk TV

Kanal 7 TV

BRT TV

Kanal D TV