Hülya Avşar'dan siyaset çıkışı! Cumhurbaşkanlığı için Millet İttifakı'na göz kırptı

Türkücü Nihat Doğan'ın geçtiğimiz günlerde "2023'te siyasete atılacağım, HDP'den de milletvekili adayı olabilirim" sözleri henüz gündemden düşmeden oyuncu Hülya Avşar, Millet İttifakı'nın aradığı 'tarafsız cumhurbaşkanı' için muhalefet partilerine göz kırptı.

12'nci Darülaceze Buluşmaları'na katılan Hülya Avşar, burada ilginç bir konuşma yaptı ve parti meselesinin dışında siyasete atılabileceğini söyledi.

"Parti meselesi dışında siyasetçi olmak isterim"

"Bir gün siyasete katılır mısınız" şeklindeki soruya cevap veren ve CHP'nin sürekli kullandığı 'tarafsız cumhurbaşkanı' ifadesine benzer bir tanımlama yapan Hülya Avşar, "Siyasete atılmak hayatım boyunca hiç aklımdan geçen bir şey olmadı. Fakat son birkaç yıldır o kadar siyasetin içine girdi ki sanatçılar, iş insanları. Dolayısıyla farkında olmadan hepimizin evinde siyaset dediğimiz şey evin problemi ve evin mutluluğu gibi oldu. Her gün haber kanallarında nerede ne olmuş, kimin hakkı yenmiş kimin hakkı yenmemiş ya da yaşam şartları ne hale gelmiş bunları takip etmekten. Bir anda kendinizi siyasetçi gibi görmeye başlıyorsunuz. Bunun sonunda söylemek istediğiniz bir şeyler oluyor. Benim de söylemek istediğim çok şey var ama şimdi değil. Belki biraz daha yaşımızı aldıktan sonra. Eğer ki benim parti meselesinin dışında bir vatandaş olarak yapabileceğim bir şeyler olacaksa siyasetçi olmak isterim" ifadelerini kullandı.