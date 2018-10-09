Hulusi Akar'ın yaptırdığı cami, Başkan Erdoğan tarafından açılacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kendisi ve ailesi adına memleketi Kayseri'de yaptırdığı Selçuklu motifleriyle bezenen cami, cumartesi günü kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılacak.

Açılış öncesi camideki son hazırlıklar tamamlandı.

İşte özellikleri

Bakan Hulusi Akar ve ailesi tarafından Asri Mezarlık girişinde yaptırılan cami, Selçuklu motiflerinden esinlenerek modern bir dekorasyon anlayışı ile inşa edildi.

Hat ve tezyinat işlemeleri CNC kesimi korkuluk ve panellerle, camiye özgü aydınlatma elemanlarıyla minber ve mihraptan oluşuyor.

Caminin kapasitesi 750 kişilik ve zemin kat oturumu 800 metrekare olan caminin 550 metrekarelik ibadet alanı, 220 metrelik kadınlar bölümü ve 260 metrekare son cemaat alanı var.

Bina dışında cenaze namazları kılınacak 500 metrekarelik alan, şadırvan ve çevre düzenlemesi ise, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı.

Asri mezarlık girişindeki camide 4 sabit musalla ve 4 hareketli olmak üzere aynı anda 8 cenazenin kaldırılacağı 8 musalla bulunuyor.

Caminin ahşap üzerine pirinç kakmalı 8 metre 60 santim yüksekliğindeki, 5,5 metre genişliğindeki 4 kanatlı kapısı da dikkatleri çekiyor.