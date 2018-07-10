Hulusi Akar'ın mesajları dikkat çekti

Milli Savunma Bakanlığı’ndan devir teslim töreni gerçekleşti. Bakanlık görevini Nurettin Canikli’den alan eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar açıklamalarda bulundu.

FETÖ İLE MÜCADELE ÖNEMLİ

FETÖ ile mücadele meselesi önemli. Biz gerçekten 2015'te başlayan yeni mücadele döneminde, teröre karşı mücadelemizi sürdürürken, teröristleri kazdıkları çukura gömerken maalesef 15 Temmuz’la karşılaştık. Ama bunun üstesinden geldik.Sayılarla oynamakla beraber, bu hainler temizlendikten sonra TSK'nın güçlendiğini gördük. Yapılan faaliyetlerde artış olduğunu müşahede etmekten de büyük kıvanç duyuyoruz.

KOMŞULARLA İYİ İLİŞKİLER İÇERİSİNDE OLACAĞIZ

Diyoruz ki biz komşularımızla iyi komşuluk ilişkileri içinde, dostane, barış içinde hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Fakat aynı zamanda asil milletimizin iğne ucu kadar menfaatine halel gelmesine müsaade etmeyeceğimizi her fırsatta söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Silahlı kuvvetlerimizin, ordumuzun görevini daha iyi yapmasını sağladığınız için ben teşekkür ediyorum.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Sayın cumhurbaşkanımıza da saygılarımı şükranlarımı sunuyorum. Ağustos 2015'te Genelkurmay Başkanı olduğumda da dediğim gibi "Allah utandırmasın" deyip görevimize başlıyoruz. Teşekkür ediyorum.

"YERLİ KAYNAKLARLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Öte yandan Akar, şunları da söyledi: "Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini, birliğini, bütünlüğünü, egemenlik ve bağımsızlığını sağlamak için milli ve yerli kaynaklarımızı seferber ederek güçlü şekilde bu koruma ve kollama işlerimizi yürütebilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."

ÇİÇEK ESPRİSİ

Hulusi Akar, konuşmalar sonrasıNurettin Canikli'ye çiçek verirken "Bu adet güzelmiş, çiçekle kandırıyoruz." diyerek salondakileri güldürdü.