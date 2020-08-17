Hulusi Akar’ın Libya ziyaretinde dikkat çeken detay! Katar da katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya’ya kritik bir ziyarette bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de bulunduğu ziyaret sırasında Türk heyetine Mitiga Havaalanı’nda askeri tören yapıldı.

Libya’da sessizlik sürerken darbeci Hafter’e Rusya’dan yapılan yardımlar devam ediyor. Sirte ve Cufra, Ulusal Mutabakat Hükümeti için büyük önem arz ederken Hafter kanadına yapılan yardımlar olası bir çatışmanın ayak sesleri şeklinde yorumlanıyor.

Libya’da son gelişmeler böyleyken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ülkeye ziyaret düzenledi.

Katar da görüşmelerde

Ülkeye yapılan ziyarette Katar heyetinin de bulunması dikkat çekti. Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye’nin katıldığı ziyarette Libya Ulusal Mutabakat Hükümetinin Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş ve Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif hazır bulundu.