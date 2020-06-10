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Gündem

Hulusi Akar'dan Yunan Bakan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına bomba cevap

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan Savunma Bakanı'nın 'savaşa hazırız' açıklamasıyla ilgili ise "O bir dil sürçmesidir. Yunanistan'ın Türkiye ile savaşmak isteyeceğini matematiksel olarak, ben askerlik noktası nazarında doğru olmadığının altını çizmek istiyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:52:00 - 2020-06-10 14:53:25
Hulusi Akar'dan Yunan Bakan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına bomba cevap

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar, açıklamasında Yunan Savunma Bakanı'nın 'Savaşa hazırız' sözlerine de cevap verdi.

"O dil sürçmesidir"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan Bakanı'nın 'savaşa hazırız' açıklamasıyla ilgili "O bir dil sürçmesidir. Yunanistan'ın Türkiye ile savaşmak isteyeceğini matematiksel olarak, ben askerlik noktası nazarında doğru olmadığının altını çizmek istiyorum." dedi.

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