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Hulusi Akar'dan flaş Kaşıkçı açıklaması! 'Cesedi valizle götürmüş olabilirler'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Akar, "Suudiler, diplomatik dokunulmazlıktan dolayı Kaşıkçı'nın cesedini, valizle sorun yaşamadan götürmüş olabilirler" dedi.

18 Kasım 2018 Pazar 12:17
Hulusi Akar'dan flaş Kaşıkçı açıklaması! 'Cesedi valizle götürmüş olabilirler'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada’nın Halifax kentindeki Uluslararası Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın cesediyle ilgili açıklamada bulundu.

Kendisine sorulan soruya yanıt veren Akar, “Bu konularda ihtimalleri konuşabilirsiniz. Bir ihtimal cinayeti gerçekleştirdikten 3-4 saat sonra Türkiye’yi terk ettiler. Diplomatik dokunulmazlıktan dolayı Kaşıkçı’nın parçalanmış cesedini valizle sorun yaşamadan götürmüş olabilirler” dedi.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 12:17
  1. İstanbul
  2. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  3. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu
  4. Cemal Kaşıkçı
  5. açıklama

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