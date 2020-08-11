Hulusi Akar'dan flaş Doğu Akdeniz açıklaması

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Karargahı, Kuvvet Komutanlıkları ve bölgedeki birlik komutanlarıyla telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Tüm tedbirler alındı

Devam eden faaliyetlerle ilgili bilgi alan Akar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında sismik araştırmalarda bulunan Oruç Reis Gemisi için ve ülkemizin deniz yetki alanlarındaki uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerini korumak için tüm gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Akar, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmayacağını ifade etti.