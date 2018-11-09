Hulusi Akar'dan FIR Hattı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içinde uçuş bilgi hizmeti ve ikaz hizmeti verilen, hudutları belirlenmiş hava sahası olan FIR Hattı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Akar, "Türkiye, FIR Hattı konusunda bugüne kadarki uygulamalarına devam edecektir." diye konuştu.