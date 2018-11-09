Hulusi Akar'dan FIR Hattı açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hudutları belirlenmiş hava sahası olan FIR Hattı'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Akar, "Türkiye, FIR Hattı (Uçuş Bilgi Bölgesi) konusunda bugüne kadarki uygulamalarına devam edecektir" dedi.09 Kasım 2018 Cuma 15:27
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içinde uçuş bilgi hizmeti ve ikaz hizmeti verilen, hudutları belirlenmiş hava sahası olan FIR Hattı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bakan Akar, "Türkiye, FIR Hattı konusunda bugüne kadarki uygulamalarına devam edecektir." diye konuştu.
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