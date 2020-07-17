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Gündem

Hulusi Akar'dan Ayasofya açıklaması

Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ayasofya'yla ilgili Türkiye ve Türk milleti dışında hiçbir kişi, kurum ve devletin söz söyleme hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 15:45:00 - 2020-07-17 15:47:28
Hulusi Akar'dan Ayasofya açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Akar, "Ayasofya'yla ilgili Türkiye ve Türk milleti dışında hiçbir kişi, kurum ve devletin söz söyleme hakkı yoktur." dedi.

İşte Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Ayasofya'yla ilgili Türkiye ve Türk milleti dışında hiçbir kişi, kurum ve devletin söz söyleme hakkı yoktur.

(Fransız gemisine taciz iddiası) Fransız müttefiklerimizden hala bir özür bekliyoruz. Kapatmalarına izin vermeyecek, sonuna kadar götüreceğiz.

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Yorumlar

Yasemin

ALLAH cc Hulusi AKAR Paşa'nın YANINDA olsun arkasında olsun bizde yanındayız, arkasındayız ARKANDAYIZ.HULİSİ AKAR Paşa'nın
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