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Siyaset Hulusi Akar ve Yaşar Güler'den CHP'ye sert tepki!
Siyaset

Hulusi Akar ve Yaşar Güler'den CHP'ye sert tepki!

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler: "Silahlı Kuvvetler için 'satılmıştır' ifadesi hiç hoş olmadı, çok yanlış. İnanıyorum ki hukuk gereğini yerine getirecek." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 11:48:00 - 2020-12-02 12:01:53
Hulusi Akar ve Yaşar Güler'den CHP'ye sert tepki!

Sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşlarının temsilcileri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesine destek ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hangi sebeple olursa olsun birilerinin orduyu özne olarak kullanıp onu 'satılmış' kelimesiyle yan yana koyması gerçekten akla ziyan bir husus" dedi.

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ise, "Silahlı Kuvvetler için 'satılmıştır' ifadesi hiç hoş olmadı, çok yanlış. İnanıyorum ki hukuk gereğini yerine getirecek. Hiçbir şekilde moralimiz bozulmamıştır, tam tersine daha azimli olarak görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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Yorumlar

Eyup

Ne hukuku paşam kapatın gitsin şu partiyi. Ermeni terör örgütü asala gibi çalışıyorlar. Artık bu partiden korkar olduk. Atatürk ayakları falan yemezler Artık.
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CINGÖZ

KOMUTANIM BU CHPKK VE BASINDAKI TÜRKIYE VE VATAN HAINI VE BÖLÜCÜ ELEBASII TERÖRIST DESTEKCISI VEDE TE..RIST BASI KILIÇDAROGLU VE ETRAFINDAKI TIPKI KILIĆDAROGLU GIBI BIRER VATAN H...LERI BENCE SAVCILARIMIZ BU DHKPC LI CHPKK PARTISININ KAPATILMASI VE BU VATAN H..NLERINDEN TEKER TEKER HESAP SORULMALI BU CHPKK VE K...NA TAKILAN BU ZILLET ITIFAKILER ILE BU DEVLETI YIKARAK TÜRKIYEYI ESKI TÜRKIYEYE DÖNDÜRMEK TEK ISTEDIKLERI DEVLETII YIKMAK VE BU H..NLER ZILLET ITIFAKINDAKI DIGER LERIDE AYNI YILAN DILINI KULLANMAKTALAR
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