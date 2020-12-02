Hulusi Akar ve Yaşar Güler'den CHP'ye sert tepki!

Sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşlarının temsilcileri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesine destek ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hangi sebeple olursa olsun birilerinin orduyu özne olarak kullanıp onu 'satılmış' kelimesiyle yan yana koyması gerçekten akla ziyan bir husus" dedi.

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ise, "Silahlı Kuvvetler için 'satılmıştır' ifadesi hiç hoş olmadı, çok yanlış. İnanıyorum ki hukuk gereğini yerine getirecek. Hiçbir şekilde moralimiz bozulmamıştır, tam tersine daha azimli olarak görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz" dedi.