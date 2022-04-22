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Siyaset Hulki Cevizoğlu 'Bilgi sağlam yerden' dedi ve altılı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Siyaset

Hulki Cevizoğlu 'Bilgi sağlam yerden' dedi ve altılı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının DP Lideri Gültekin Uysal olacağını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 13:50:00 - 2022-04-22 14:04:14
Hulki Cevizoğlu 'Bilgi sağlam yerden' dedi ve altılı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CNN Türk'te Hulki Cevizoğlu canlı yayında Altılı İttifakın adayına ilişkin kulis haberi paylaştı. Gazeteci Cevizoğlu, "DP lideri Gültekin Uysal aday olacak" dedi.

CNN Türk'te Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı için flaş kulis bilgisi paylaşıldı.

Cumhur İttifakı açıklayana kadar Cumhurbaşkanı adayını açıklamama kararı alan Altılı İttifakın adayına ilişkin Eski DSHP Genel Başkanı ve televizyon programcısı olan Hulki Cevizoğlu Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın 'cumhurbaşkanı adayı' olacağını söyledi.

Hulki Cevizoğlu, Hürriyet yazarı ve sunucu Hande Fırat, gazeteci Zafer Şahin'in olduğu programda şunları söyledi:

"Ben bir kulis bilgisi vereyim. Gültekin Uysal, Afyonluymuş. Afyon'dan bana gelen sağlam bilgi şöyle. Çok daha büyük hedefleri olan bir durum varmış. Gültekin Uysal için 'Afyon'da cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayacak' diye konuşuluyor. Demokrat Parti'yi herkes küçümsüyor ama daha büyük hedefler var ortada. Uysal'ın gönlünde ve kendi yaptığı çalışmalarda adaylık planlarının olduğu ve de arkasında bazı güçlerin olduğu söyleniyor. Uysal'ın aslında göründüğünden daha büyük hedefleri olduğunu söylemiş olayım. "

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