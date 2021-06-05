Hükümlü ve yükümlülerden çevre dostu uygulama

yeniakit.com.tr Ankara

2017 yılından bu yana hükümlü ve yükümlüler 2 milyon 586 bin fidanı toprakla buluşturdu. Yanan ormanlık alanların rehabilitasyonu çalışmalarında rol alan hükümlü ve yükümlüler milyonlarca ağacın bakımı yapıp ormanlık alanları güçlendirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla çevre dostu projeler kapsamında hayata geçirilen faaliyetler ile bir yandan hükümlülerin infaz süreçlerinde kendilerini geliştirmelerine ve yeniden suç işlemenin önüne geçilmesi, bir yandan da çevre koruma bilincinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde infaz sürecinde topluma yeniden kazandırma çalışmalarının bir parçası olarak çeşitli projelerle çevre koruma çalışmaları yürütülüyor. Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma yükümlülüğü kapsamında hükümlüler, daha yeşil bir Türkiye için ülkenin birçok noktasında ağaç dikimi, park ve bahçe düzenlemesi, cadde ve sokak temizliği gibi hizmetlerle cezalarını tamamlıyor.

Hükümlü ve yükümlüler üzerinde olumlu etkileri görüldü

2017 yılından bu yana doğaya katkı sağlayacak çalışmalara ağırlık verilerek yeni orman alanları oluşturulması ve mevcut alanların güçlendirilerek genişletilmesi çalışmaların denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler üzerinde de olumlu etki bıraktığı da gözlendi. Ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin topluma kazandırılmaları faaliyetleri arasında da ağaç dikimi ve bakımı faaliyetleri ile hatıra ormanlarının oluşturulması bulunuyor. Adalet Bakanlığınca "Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi" ile 2017 yılından bu yana denetimli serbestlik müdürlüklerinin koordinatörlüğünde toplam 90 bin 578 yükümlünün katılımıyla Türkiye genelinde 1 milyon 790 bin fidan dikilirken, 4 milyon 820 bin ağaca bakım yapıldı. Ayrıca, 2017 yılından bugüne kadar 397 ‘Adalet Ormanı’ oluşturulurken, bu alanlara 24 bin 506 hükümlünün katılımıyla Türkiye genelinde 796 bin 213 fidan dikildi.

Dikilen ağaç sayısı ve bakımı anlık takip ediliyor

Öte yandan proje kapsamında dikimi ve bakımı yapılan ağaç türü ve sayısının takip ve koordinasyonunun yapılması amacıyla ceza infaz kurumu çalışanları tarafından yeni bir yazılım geliştirildi. Ağaçlandırma faaliyetlerinin takibini sağlayan yazılımın Türkiye’de bir ilk olduğu belirtildi.