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Hükümlü şahıs düzenlenen operasyonla enselendi

Hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü Celal D, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.

04 Aralık 2018 Salı 18:21
Hükümlü şahıs düzenlenen operasyonla enselendi

Adana'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Araştırma ekipleri, söz konusu suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan Celal D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Hükümlünün Sarıçam ilçesinde bir kıraathanede olduğunu tespit eden ekipler, buraya operasyon düzenledi.

Polisleri görünce kaçan hükümlü Celal D, ekipler tarafından kovalamaca sonucu Kozan Caddesi'nde yakalandı.

Celal D, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 18:21
  1. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü
  2. Yüreğir
  3. Kozan Caddesi
  4. Adana
  5. Sarıçam

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