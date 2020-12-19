Hükümetten kıyı balıkçılarına büyük destek

Pakdemirli, şöyle konuştu: “Kıyı balıkçılarının ürünlerinin tamamına yakını yerelde ve taze olarak tüketiliyor. Bu şekilde gıda güvenliğine ve fiyat istikrarına katkı sağlanıyor. Biz de kıyı kesiminde yaşayan halkımızın refahını arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla küçük ölçekli balıkçılarımıza yardımcı oluyoruz. Bu çerçevede önemli bir adım daha attık. 2020 için 13 bin 132 balıkçımızın hesabına dün toplam 13 milyon 733 bin lira destek ödemesi yaptık.”

Teşvikler art arda

Pakdemirli, salgın sürecinde balıkçıları unutmadıklarına ve yalnız bırakmadıklarına dikkati çekti. Pakdemirli, kıyı balıkçıları gibi su ürünleri yetiştiricilerinin de yanında yer aldıklarını ifade etti. Balon balığı avcılığını teşvik ettiklerini dile getirdi. Balıkçıların alet ve ekipman almalarına ise destek vermeye devam ettiklerini belirtti.