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Hükümetten Kılıçdaroğlu'na cevap

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Seçim sonuçları Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimyasını bozdu." ifadelerini kullandı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 20:44
Hükümetten Kılıçdaroğlu'na cevap

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaşımlarda bulundu.

"SONUÇLAR KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN KİMYASINI BOZDU"

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Bozdağ, "24 Haziran seçim sonuçları Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimyasını bozdu. Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığında CHP, 2 halk oylaması ile 2 cumhurbaşkanı, 4 milletvekili ve 1 yerel seçim olmak üzere girdiği 9 seçimde yenilmiş. Seçime girmiş, yenilmiş, seçime girmiş yenilmiş, yenilmiş..." ifadelerini kullandı.

"KAZANAN KILIÇDAROĞLU/CHP ÖYLE Mİ?"

Bozdağ, 24 Haziran'da Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'nin adayıMuharrem İnce'den yüzde 22,6 fazla oy aldığını ve yüzde 52,6 ile Cumhurbaşkanı seçildiğini belirterek şunları kaydetti:
"Milletvekili seçiminde AK Parti yüzde 42,6 ile CHP'den yüzde 50 fazla oy aldı ve 295 milletvekili çıkardı. Hala kaybeden Erdoğan/AK Parti; kazanan Kılıçdaroğlu/CHP öyle mi?
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye karşı dokuzuncu kez seçimi kaybetme rekorunu kırdı. Kılıçdaroğlu, kendine ait seçim kaybetme rekorlarına son seçimde bir yenisini ekledi. Kılıçdaroğlu, CHP'ye daha fazla oy ve vekil kazandırmayı ve CHP'yi birinci parti yapmayı hedefleyen bir lider değildir. Kılıçdaroğlu, AK Parti vekil sayısını azaltmayı, partisinin oyunu düşürse de başka partilere barajı geçirmeyi hedefleyen, bunu da başarı sayan bir liderdir.
Partisi dışındaki partilerin başarısı için çalışan, başka partilerin başarısını kendi başarısı sayan ve hatta bir de bunlarla övünen biri, herhangi bir partiye genel başkan olur mu? Elbette olmaz. Ama konu CHP olunca, bu oluyor/olabiliyor. Sahi, bu nasıl particilik?"

"Anlamadığım/cevabını bulamadığım soru şu" ifadesini kullanan Bozdağ, "Recep Tayyip Erdoğan dokuz seçimi kazandığı, Kemal Kılıçdaroğlu ise dokuz seçimi kaybettiği halde nasıl oluyor da hep kaybeden Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti oluyor da kazanan hep Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP oluyor? Sahi siz anladınız mı?" diye sordu.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 20:44
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Muharrem İnce
  3. Bekir Bozdağ
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. CHP
  6. AK Parti

YORUM YAZ

  • kemalkemal5 sa önce
    adamın amacı meclise milletvekili olarak girmek.bunu başarınca başarılı olmuş oluyo.o kadar büyük bir hedef ki sevinci büyük olunca en mutluluk durumundan en başarılı kendini sayıyo..fazla gitmeyin üzerine bu durum sizin için en iyi durum...
  • raci coşkunraci coşkun7 sa önce
    bence boş konuşmuyor bomboş konuşuyor
  • A.YücelA.Yücel7 sa önce
    9 Seçim boyunca koltuğunu kaybetmediyse, Kılıçdaroğlu kaybetmemiş bilakis kazanmıştır. İnce yarın İBB başkanlığına aday olur kaybederse, Genel başkanlık iddiasını da kaybedecektir.
  • ramazanramazan6 sa önce
    sayin bozdag...o hesap uzmani...siz onun hesaplarini anlayamassiniz..
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR7 sa önce
    sn bakanım kusura bakmayın kk seçimden sonra aklınla düşünemiyor çünkü aklı kı... na kaçtığı için sağlıklı düşünemiyor
  • Büyük Türkiye devleti Büyük Türkiye devleti 5 sa önce
    Ben anladım bu Kemal özellikle biz kazanalım diye duruyor. Bu hep olsunki biz hep kazanalım. Rahat bırakın benim kemalimi bu adam gerçek bir Türkiye aşığı.
  • hakan armanhakan arman8 sa önce
    Biz buna halk içinde salağa yatma diyoruz...
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